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У Карпатах висота снігового покриву місцями досягає 35 см

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 11:14
У Карпатах висота снігового покриву місцями досягає 35 см
Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах сьогодні близько 3 градусів морозу, туман та сніг

У Карпатах висота снігового покриву станом на ранок 10 грудня 2018 року місцями досягає 35 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку 10 грудня на Сл Пожежевська температура повітря -3,1 градуси морозу, пориви вітру до 9 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву становить 9-32 см, сніг хуртовинний, слабозакріплений.

Крім того повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становить -2,6 градуси морозу, пориви вітру до 7 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву становить 8-18 см, сніг свіжий, пилоподібний.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -4,8 градуси морозу, сніг. Висота снігового покриву становить 35 см", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах висота снігового покриву місцями досягає 35 см

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 грудня, у Києві та області триматиметься туман

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 10 грудня 2018 року, на території України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +8. 

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