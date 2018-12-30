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В Карпатах высота снежного покрова достигает одного метра

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 13:14
В Карпатах высота снежного покрова достигает одного метра
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на утро 30 декабря высота снежного покрова достигает одного метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, на Сл Пожежевская сегодня утром температура воздуха составляла около шести градусов мороза, порывы ветра до 4 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 27-97 см. Снег на указанном участке метелевый, нестабильный, слабо закреплен.

Кроме того, синоптики сообщают, что на Сл Плай температура воздуха составляла -4 градуса мороза, порывы ветра до 5 м/с, туман, изморозь. Высота снежного покрова составляет 21-84 см, снег свежий, пылевидный, хорошо и стабильно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -6,8 градуса мороза. Высота снежного покрова составляет 100 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах высота снежного покрова достигает одного метра

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 30 декабря 2018 года, в Украине местами мокрый снег с дождем, температура воздуха днем от -6 до +3.

Также сообщалось, что в Киеве 30 декабря существенных осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

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