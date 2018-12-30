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Погода на сегодня: в Украине мокрый снег с дождем, днем до -6

Новости » Общество    30.12.2018 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине мокрый снег с дождем, днем до -6
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 30 декабря снег, днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 30 декабря 2018 в Украине местами мокрый снег с дождем,  температура воздуха днем от -6 до +3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе страны сегодня ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха днем от 0 до +3, ночью от 0 до +3. На севере Украины без осадков, днем от -2 до +3, ночью от 0 до -10. В центре страны днем от -3 до +1, ночью от -2 до -6.

В восточных областях днем от -1 до -5, ночью от -4 до -10. На юге дожди с мокрым снегом, температура днем от 0 до +3, ночью от -2 до +2. В Крыму мокрый снег с дождем, днем от +1 до +3, ночью от +1 до +3.

Погода на сегодня: в Украине мокрый снег с дождем, днем до -6

Фото: погода на 30 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 30 декабря снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +3, ветер 5-10 м/с.

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