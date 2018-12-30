В Карпатах висота снігового покриву досягає одного метру

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

У Карпатах станом на ранок 30 грудня висота снігового покриву досягає одного метра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, на Сл Пожежевська сьогодні вранці температура повітря становила близько шести градусів морозу, пориви вітру до 4 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 27-97 см. Сніг на вказаній ділянці хуртовинний, нестабільний, слабо закріплений.

Крім того, синоптики повідомляють, що на Сл Плай температура повітря тановила -4 градуси морозу, пориви вітру до 5 м/с, туман, паморозь. Висота снігового покриву становить 21-84 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре і стабільно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -6,8 градуси морозу. Висота снігового покриву становить 100 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 30 грудня 2018 року, в Україні місцями мокрий сніг з дощем, температура повітря вдень від -6 до +3.

Також повідомлялося, що у Києві 30 грудня істотних опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця.