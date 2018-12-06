У Карпатах висота снігового покриву досягає 30 см

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Температура повітря у Карпатах досягає -13 градусів морозу

У Карпатах станом на ранок 6 грудня 2018 року висота снігового покриву досягає 30 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Так, за даними сніголавинних станцій, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становить -11,6 градусів морозу, спостерігається незначна хмарність. Висота снігового покриву становить 7-30 см, сніг свіжий, добре закріплений, лавинобезпечно.

Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становить -9,8 градусів морозу, пориви вітру до 4 м/с, незначна хмарність. Висота снігового покриву становить 1 см, сніг старий, щільний.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -13,6. Висота снігового покриву становить 30 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 6 грудня очікується погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях очікується туман, видимість 200-500 м.

Також повідомлялося, що у Києві сьогодні, 6 грудня 2018 року, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.