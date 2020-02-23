В Карпатах выпало более метра снега

По состоянию на воскресенье, 23 февраля, высота снежного покрова в Карпатах местами превышает один метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Так, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская зафиксировано высоту снежного покрова 36-133 сантиметров. Температура воздуха достигает -4,8 градусов. Снег вьюжный, нестабилен.

Кроме того, от 31 до 76 сантиметров снега выпало в районе снеголавинные станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидных и хорошо закреплен. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4,6 градусов.

Также на снеголавинные поста Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см.

"На снеголавинные поста Драгобрат: температура воздуха -4,3 градусов, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 123 см" - указано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 11 февраля высота снежного покрова в Карпатах местами превышает один метр. На снеголавинной станции Пожижевская было зафиксировано высоту снежного покрова 36-127 сантиметров.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах сохраняется высокая вероятность схода лавин. По данным синоптиков, в период с 22 по 24 февраля в Карпатах будет преобладать значительная снеголавинная опасность. В горах Ивано-Франковской области объявлено 3 уровень опасности.