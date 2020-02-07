У Карпатах випало понад метр снігу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спостерігається до 125 сантиметрів снігу

Станом на 7 лютого висота снігового покриву у Карпатах подекуди перевищує 1 метр. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Український гідрометцентр у Facebook.

За даними синоптиків, станом на 8 ранку на сніголавинній станції Пожежевська зафіксовано висоту снігового покриву 67-125 сантиметрів. Температура повітря досягає -6 градусів. Сніг свіжий, пухкий та слабо закріплений.

Крім того, від 20 до 70 сантиметрів снігу випало в районі сніголавинної станції Плай. Зазначається, що сніг свіжий, пиловидний та добре закріплений. Також спостерігаються карнизи та перемети. Температура повітря на сніголавинній станції до -4 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні, 8-9 лютого. В Укргідрометцентрі розповіли, що погода в Україні на вихідних буде сухою та сонячною. Очікується, що температура повітря на вихідних подекуди знизиться до -15 градусів.

Також РБК-Україна писало, що після декількох днів сильних снігопадів, опади підуть з України, але їх замінить суттєве похолодання. З п'ятниці очікується зниження температури вночі до -7...-13, вдень до -1...-6. У східних областях та Карпатах вночі -11...-16, вдень -5...-10 градусів.