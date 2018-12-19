Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сегодня в Киеве ожидается облачность с прояснениями, без осадков

В Киеве в среду, 19 декабря, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным синоптиков, 19 декабря на дорогах столицы гололедица. Сегодня ожидается облачность с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м / с, температура днем от -6 до -8.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2018 на юге и востоке Украины местами снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -8 до +5.

По прогнозу синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -3 до -8, ночью от -8 до -13. В северных областях без осадков, днем от -5 до -8, ночью от -9 до -13. В центре днем от -2 до -7, ночью от -7 до -12. На востоке снег с дождем ожидается в Донецкой области, днем от -1 до -6, ночью от -4 до -9. На юге тоже дожди с мокрым снегом, температура днем от -1 до -5, ночью от -4 до -8. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.