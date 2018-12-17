У Карпатах випало понад 50 см снігу

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

На Драгобраті висота снігового покриву становить 54 см

Висота снігового покриву в Карпатах станом на ранок 17 грудня 2018 року перевищила 50 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, за даними синоптиків, сьогодні вранці на Сл Пожежевська температура повітря становила -0,4градуси морозу, висота снігового покриву становила 29-47 см, сніг злежаний, вологий.

Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становила -3,6 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с, хмарно, сніг, висота снігового покриву становить 23-39 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря близько 0 градусів, мокрий сніг, висота снігового покриву становить 54 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, сьогодні, 17 грудня, на дорогах України очікується ожеледиця.

Крім того, повідомлялося, що на дорогах Києва сьогодні, 17 грудня, очікується ожеледиця. Для запобігання травматизму і аварій водіїв закликають бути обережними.