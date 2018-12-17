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У Карпатах випало понад 50 см снігу

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 11:03
У Карпатах випало понад 50 см снігу
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

На Драгобраті висота снігового покриву становить 54 см

Висота снігового покриву в Карпатах станом на ранок 17 грудня 2018 року перевищила 50 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, за даними синоптиків, сьогодні вранці на Сл Пожежевська температура повітря становила -0,4градуси морозу, висота снігового покриву становила 29-47 см, сніг злежаний, вологий.

Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становила -3,6 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с, хмарно, сніг, висота снігового покриву становить 23-39 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря близько 0 градусів, мокрий сніг, висота снігового покриву становить 54 см", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах випало понад 50 см снігу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, сьогодні, 17 грудня, на дорогах України очікується ожеледиця

Крім того, повідомлялося, що на дорогах Києва сьогодні, 17 грудня, очікується ожеледиця. Для запобігання травматизму і аварій водіїв закликають бути обережними.

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