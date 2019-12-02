В Карпатах выпало 15 см снега

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На снеголавинному посту Пожежевская температура воздуха -8

В Карпатах выпало до 15 сантиментов снега. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах в Facebook.

Сообщается, что на снеголавинному посту Пожежевская температура воздуха -8, ветер юго-западный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 10-15 см.

Также отмечается, что на снеголавинному посту Плай температура воздуха -6,5, ветер юго-западный 6-10 м/с, туман, а на снеголавинному посту Драгобрат температура воздуха -8,3. Высота снежного покрова составляет 10 см.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали, что завтра ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег. Также объявлено штормовое предупреждение.

РБК-Украина писало, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях стоит ждать сильных осадков в виде мокрого снега. Днем температура воздуха на западе будет держаться в пределах 0...+2 градусов, в южных областях воздух прогреется до +3...+8 градусов. В центральных, восточных и северных областях днем от +1 до -1. Ночью термометры опустятся до -3...-6 градусов.