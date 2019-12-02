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У Карпатах випало 15 см снігу

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 14:39
У Карпатах випало 15 см снігу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На сніголавинному посту Пожежевська температура повітря -8

У Карпатах випало до 15 сантиментів снігу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Сніголавинної ситуації в Українських Карпатах у Facebook.

Повідомляється, що на сніголавинному посту Пожежевська температура повітря -8, вітер південно-західний 8-10 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 10-15 см.

Також зазначається, що на сніголавинному посту Плай температура повітря -6,5, вітер південно-західний 6-10 м/с, туман, а на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -8,3. Висота снігового покриву становить 10 см.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли, що завтра вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг. Також оголошено штормове попередження.

РБК-Україна писало, що сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях варто чекати сильних опадів у вигляді мокрого снігу. Вдень температура повітря на заході триматиметься в межах 0...+2 градусів, у південних областях повітря прогріється до +3...+8 градусів. У центральних, східних та північних областях вдень від +1 до -1. Вночі термометри опустяться до -3...-6 градусів.

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