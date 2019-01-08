У Карпатах випало майже 1,3 м снігу

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

У Карпатах станом на 8 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 127 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -13,8 градусів морозу, пориви вітру до 9 м/с, ясно. Висота снігового покриву становила від 39 до 108 см, свіжий сніг стабільний. Крім того, повідомляється, що вранці на Сл Плай температура повітря становила -13,5 градусів морозу, пориви вітру до 12 м/с, туман. Висота снігового покриву становила 25-84 см, сніг свіжий пилоподібний закріплений помірно та слабо.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -15,4 градусів морозу, сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 127 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області сьогодні, 8 січня, збережеться значна небезпека сходження лавин (3 рівня).

Зазначимо, сьогодні, 8 січня 2019 року, в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі та в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9.