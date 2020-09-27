В Карпатах выпал снег, на горе поп Иван ограничена видимость

В Карпатах в воскресенье, 27 сентября, выпал снег. Осадки выпали на горе Пип Иван, из-за чего там ограничена видимость.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 8:55 27.09.2020 на г. Пип Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 10-12 м/с, облачно, дождь с мокрым снегом, ограниченная видимость до 100 м", - указано в сообщении.

Кроме того, в сети опубликовали видео с Черногорского хребта.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, на 1-2 градусов выше средних многолетних значений.

Как писало РБК-Украина, спасатели призвали туристов, которые собираются в Карпаты, зарегистрироваться на порталах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это позволит оперативно найти и оказать необходимую помощь туристам, в случае чрезвычайной ситуации.

Так, в конце августа в Карпатах во время схождения с горы Говерла заблудились 15 туристов; их удалось разыскать.