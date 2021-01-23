В Карпатах выпал почти метр снега

По состоянию на сегодня, 23 января, в Карпатах высота снежного покрова достигает 90 сантиметров. Больше всего снега насыпало на снеголавинной станции Пожежевская.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

На станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 27-90 сантиметров, снег старый, слежавшийся и хорошо закреплен.

Около полуметра снега насыпало на станции Плай. Там наблюдается юго-западный ветер до 20 метров в секунду и ливневый дождь. Снег старый, влажный и умеренно закреплен.

На снеголавинному посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 59 сантиметров. На всех станциях температура воздуха выше нуля - колеблется от +0,6 до +4,2 градусов.

Напомним, украинцев призвали воздержаться от походов в горы на выходных, поскольку в Карпатах выпало много снега. Кроме того, на высокогорье прогнозировали сильный снег и метели.

Добавим, на этой неделе в Карпатах искали заблудившегося киевлянина. Турист заблудился в горах, когда катался на лыжах.