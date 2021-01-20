В Карпатах нашли туриста, пропавшего в районе горы Гемба

Фото: турист в горах (pixabay.com)

В Карпатах около 19:30 группа спасателей нашла пропавшего ранее во время спуска на лыжах с горы Гемба туриста из Киева. Он в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Туриста из Киева обнаружили вблизи с. Березники Свалявского района.

"По уточненным данным 1985 года рождения, является жителем Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января в 14:10 вблизи с. Пилипец во время катания на лыжах на горе Гемба мужчина съехал с трассы и потерял ориентир. Некоторое время с ним не было связи.

На прошлой неделе в Карпатах более суток искали заблудившегося туриста. Его нашли волонтеры, которые помогали спасателям в поисковой операции. Поиски туриста осложнялись непогодой.

20 января в западных областях Украины прогнозировали снегопады. Также синоптики предупредили о сильных морозах.