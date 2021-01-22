Ветер и до 40 см снега: украинцев призвали не ходить в Карпаты

Фото: зимние Карпаты (bukovel.com)

В Карпатах ожидается ухудшение погодных условий с 24 по 26 января. В эти даты призывают не ходить в горы.

Об этом сообщает страница "Снежнолавинная ситуация в украинских Карпатах" в Facebook.

Ухудшение погоды произойдет из-за циклона с Балкан. В следствие него в этом регионе усилится ветер до 14-20 метров за секунду, будут падать дожди, снег и мокрый снег. На высокогорье ожидается сильный снег и метели.

На среднегорье ожидается снежный покров до 20 сантиметров, на высокогорье - до 30-40 см. Также будет активный перенос снега, создание карнизов, переметы и заносы снега. В связи с этим людей призывают воздержаться от походов в горы и высокогорье.

Ранее сообщалось, что в Украине похолодает со следующего понедельника, в западных регионах будут снегопады. На запад придет новое похолодание.

Кроме этого, в Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.