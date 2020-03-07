В Карпатах на выходных возможен сход лавин

На выходных, 7-8 марта, в Карпатах ожидается высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о значительном снеге. Снег был зафиксирован в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см).

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 6 утра местами наблюдается снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см). Средняя температура воздуха +4...+7, в западной части -2...+2.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.