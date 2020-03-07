У Карпатах на вихідних можливе сходження лавин

На вихідних, 7-8 березня, у Карпатах очікується висока ймовірність сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, найближчими днями у горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей буде зберігатися значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах різко погіршилась погода. Синоптики оголосили штормове попередження та попередили про значний сніг. Сніг було зафіксовано в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см).

Також РБК-Україна писало, що станом на 6 ранку місцями спостерігається сніг в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покров від 5 до 10 см). Середня температура повітря +4...+7, у західній частині -2...+2.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року. Середня місячна температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря в березні складе 22-37 градусів морозу.