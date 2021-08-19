В Карпатах во время сбора грибов потерялись четверо детей, поиски продолжаются

Ночью Нацполіція и ГСЧС получили сообщение о том, что 18 августа, во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи села Порошково Ужгородского района заблудились четверо детей. Все они ромской национальности 2007 - 2014 годов рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Всего к поисковым работам привлечены 61 человек, среди которых спасатели, полиция, местное население и работники лесного хозяйства. Кроме того, привлечены 7 единиц техники и 2 собаки.

По состоянию на 7 утра 19 августа поиски детей продолжаются.

РБК-Украина сообщало о том, что 14 августа, во время подъема на гору потерялся мальчик 2015 года рождения.

Впоследствии стало известно, что волонтеры нашли ребенка. К поискам привлекали почти 250 человек.