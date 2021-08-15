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В Карпатах разыскали ребенка, который заблудился во время подъема

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Закарпатье, Воскресенье 15 августа 2021 20:26
В Карпатах разыскали ребенка, который заблудился во время подъема Фото: в Карпатах разыскали ребенка, который заблудился во время подъема (dsns.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Волонтеры Коломыи разыскали ребенка, который вчера потерялся в Карпатах во время подъема на гору. Состояние мальчика оценивается, как удовлетворительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Ребенка нашли на горе Большая Космецтка, которая расположена на границе с Закарпатьем.

Отметим, что парень потерялся 14 августа, около 19:05. Всего к поисковым работам были привлечены 245 человек, 25 единиц техники, 7 собаки и квадрокоптер.

По предварительной информации, состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 14 августа, во время подъема на гору потерялся мальчик 2015 года рождения.

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Карпаты ГСЧС
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