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В Карпатах під час збирання грибів загубилися четверо дітей, пошуки продовжуються

Автор: Инна Собора

Вночі Нацполіція та ДСНС отримали повідомлення про те, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району заблукали четверо дітей. Всі вони ромської національності 2007 - 2014 років народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Станом на 7 ранку 19 серпня пошуки дітей тривають.

Всього до пошукових робіт залучено 61 особу, серед яких рятувальники, поліція, місцеве населення та працівники лісового господарства. Крім того, залучені 7 одиниць техніки та 2 собаки.

РБК-Україна повідомляло про те, що 14 серпня, під час підйому на гору загубився хлопчик 2015 року народження.

Згодом стало відомо, що волонтери знайшли дитину. До пошуків залучали майже 250 людей.

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КарпатыДСНС