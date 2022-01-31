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В Карпатах возможны лавины: спасатели просят не идти в горы

Автор: Ольга Белей

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях 31 января и 1 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели просят отказаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами ожидается 31 января - 1 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей", - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре предупреждают о возможном сходе лавин при условии низких дополнительных нагрузок, отдельных природных средних и крупных лавин.

"Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", - отмечают синоптики.

Кроме того, 31 января - 1 февраля сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) в горах Черновицкой области.

Напомним, ночью, 31 января, на трассу Мукачево-Рогатин в Закарпатье сошли две лавины, которые загородили часть дороги. Снег уже убрали снегоуборочные машины.

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