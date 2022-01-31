В Карпатах возможны лавины: спасатели просят не идти в горы

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами ожидается 31 января - 1 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей", - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре предупреждают о возможном сходе лавин при условии низких дополнительных нагрузок, отдельных природных средних и крупных лавин.

"Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", - отмечают синоптики.

Кроме того, 31 января - 1 февраля сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) в горах Черновицкой области.