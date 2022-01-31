У Карпатах можливі лавини: рятувальники просять не йти в гори

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами очікується 31 січня - 1 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей", - йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі попереджають про можливий схід лавин за умови низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх і великих лавин.

"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'ї", - зазначають синоптики.

Крім того, 31 січня - 1 лютого збережеться помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) в горах Чернівецької області.