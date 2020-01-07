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Снег на востоке и похолодание до +1: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     07.01.2020 - 09:22
Снег на востоке и похолодание до +1: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях днем 0+3, а ночью -4-6

Погода в Украине 7 января: ожидается облачность в западных областях и переменная облачность - в восточных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях днем 0+3, а ночью -4-6. В частности, в Черновицкой области ночью -9-11. На севере и в центре днем -1+1, а ночью -3-5.

На востоке страны сегодня снег. Днем -1-2, ночью -1-3. В южных областях облачно. Днем -1+1, а ночью -1-3.

Снег на востоке и похолодание до +1: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня облачно. Днем -1+1, а ночью -3-5.

Снег на востоке и похолодание до +1: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин.

Добавим, в западных областях Украины 5 января было объявлено штормовое предупреждение. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечалось, что ожидается усиление ветра до 20 м/сек.

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