Снег на востоке и похолодание до +1: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях днем 0+3, а ночью -4-6

Погода в Украине 7 января: ожидается облачность в западных областях и переменная облачность - в восточных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях днем 0+3, а ночью -4-6. В частности, в Черновицкой области ночью -9-11. На севере и в центре днем -1+1, а ночью -3-5.

На востоке страны сегодня снег. Днем -1-2, ночью -1-3. В южных областях облачно. Днем -1+1, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня облачно. Днем -1+1, а ночью -3-5.

Напомним, вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин.

Добавим, в западных областях Украины 5 января было объявлено штормовое предупреждение. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечалось, что ожидается усиление ветра до 20 м/сек.