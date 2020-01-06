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В Карпатах выпало более 60 см снега

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 16:47
В Карпатах выпало более 60 см снега
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меньше всего снега зафиксировано на снеголавинном посту Драгобрат

По данным снеголавинных станций по состоянию на 8 утра 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляет 10-61 см.

В Карпатах выпало более 60 см снега

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 года на Сл Пожижевская: температура воздуха: - 10,8 градусов, ветер: ветер, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный", - указано в сообщении.

При этом на Сл Плай температура воздуха достигает - 10,3 градусов, ветер северный, скорость 5-8 м/с.

"Есть облачность. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен", - информирует Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет - 11,7 градусов, а высота снежного покрова - 21 см.

Напомним, "Укравтодор" предупреждает водителей о заснеженных дорогах и гололеде на них.

Как писало РБК-Украина, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин. Опасность схода лавин наблюдается в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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