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В Карпатах можливе сходження лавин

Новини » Суспільство     07.01.2020 - 10:27
В Карпатах можливе сходження лавин
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека

Погода в Україні 7 грудня погіршилась, очікується значна сніголавинна небезпека в Карпатах. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні на високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, сьогодні у західних областях вдень 0+3, а вночі -4-6. Зокрема, у Чернівецькій області вночі -9-11. На півночі та в центрі вдень -1+1, а вночі -3-5. На сході країни сьогодні сніг. Вдень -1-2, вночі -1-3. У південних областях хмарно. Вдень -1+1, а вночі -1-3.

За даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня у Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 61 сантиметру. Зокрема, на Сл Пожижевська висота снігового покриву становила 10-61 см.

Нагадаємо, в західних областях України 5 січня було оголошено штормове попередження. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відзначали, що очікується посилення вітру до 20 м/с.

Раніше в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається у західних областях.

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