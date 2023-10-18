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У Карпатах вночі до -5, а на заході туман: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ночі в Україні стають дедалі морознішими. При цьому вдень 18 жовтня синоптики прогнозують до +13 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

Опади не передбачаються. При цьому в західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°; по області вночі +3..-2°, вдень 8-13°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, вчора Карпати знову засипало снігом. Видимість складала не більше ніж 30 метрів.

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