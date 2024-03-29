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У Карпатах вирує шторм (фото)

Фото: у Карпатах вирує шторм 29 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

29 березня у Карпатах розгулявся неабиякий шторм. Через це видимість у горах мінімальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Увага шторм! Станом на 08:00, 29.03.2024 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер південно-західний, 26 м/с., температура повітря -3°С", - йдеться в повыдомленні.

У Карпатах вирує шторм 29 березня (facebook.com/chornogora.rescue112)

Українцям радять не виходити у високогір'я.

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29 березня майже по всій Україні синоптики прогнозували сильні пориви вітру. Зокрема, подекуди можливі значні дощі. При цьому в Києві вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Містянам дали поради на такий випадок.

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