В Карпатах бушует шторм (фото)

Погода в Украине сегодня

29 марта почти по всей Украине синоптики прогнозировали сильнейшие порывы ветра. В частности, местами возможны значительные дожди. При этом, в Киеве днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Горожанам дали советы на такой случай.

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