У Карпатах відлига: українців попереджають про загрозу сходження лавин

"У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зазначають, що станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван ясно, вітер північно-західний 6 м/с. Стовпчик термометра показував -4 градуси.

Фото: на горі Піп Іван сонячно, без опадів (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, синоптики зазначили, що сьогодні на заході України очікується до +15 градусів, а на високогір'ї Карпатах вночі мороз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.