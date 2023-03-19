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В Карпатах оттепель: украинцев предупреждают об угрозе схода лавин

Фото: в Карпатах из-за оттепели лавинная опасность (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупреждают об угрозе схождения снежных лавин в Карпатах сегодня и завтра. Поэтому спасатели призывают воздержаться от похода в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с оттепелью 19-20 марта на высокогорье Закарпатской, а 20 марта на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста отмечают, что на утро 19 марта на горе Пип Иван ясно, ветер северо-западный 6 м/с. Столбик термометра показывал -4 градуса.

Фото: на горе Поп Иван без осадков (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, синоптики отметили, что сегодня на западе Украины ожидается +15 градусов, а на высокогорье Карпатах ночью мороз.

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