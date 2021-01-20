В Карпатах есть угроза схода лавин, там сейчас сильный ветер

Сегодня, 20 января, в Карпатах существует угроза схождения лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Карпатах наблюдаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с и метели (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут также привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, 20 января на западе, юге и в центре ожидаются осадки. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -15 до +2 градусов, однако ночью ожидаются сильные морозы до -24.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской, Закарпатской областях уже выпало до 20 сантиметров снега, в Тернопольской области до 8 см снега. Небольшой снег наблюдается в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях.