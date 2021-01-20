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У Карпатах є загроза сходження лавин, там зараз сильний вітер

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 20 січня, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні відомства.

Зараз у Карпатах спостерігаються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с та хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть також можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, 20 січня на заході, півдні та в центрі очікуються опади. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -15 до +2 градусів, однак вночі очікуються сильні морози до -24.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській, Закарпатській областях вже випало до 20 сантиметрів снігу, у Тернопільській області до 8 см снігу. Невеликий сніг спостерігається у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

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