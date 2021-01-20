Снег с дождем и мороз: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 20 января, на западе, юге и в центре ожидаются осадки. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -15 до +2 градусов, однако ночью ожидаются сильные морозы до -24.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей западной территории Украины, а также в Житомирской области и в Крыму ожидается мокрый снег. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от -5 до +2, а ночью она будет от -15 до -3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -12 до -2, а ночью от -24 до -11.

В восточных областях температура воздуха днем составит от -15 до -7, а ночью она будет в пределах -22 -14.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -9 до -6, а ночью от -21 до -17.

Напомним, 20 января в западных областях ожидается сильный ветер и метели.

До этого синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Уже в ближайшие дни морозы отступят.