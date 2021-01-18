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В Карпатах есть угроза схода лавин

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 января, в Карпатах существует угроза схода лавин. Такие данные привел Украинский гидрометцентр.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня значительная снеголавинная опасность третьего уровня удержится на высокогорье восточной части Закарпатской области из-за низкой температуры воздуха в регионе.

Напомним, ранее из-за осложнения погодных условий туристам рекомендовали отказаться от походов в горы.

Также сообщалось, что 14 января около полудня спасатели получили сообщение, что во время восхождения на гору Поп Иван Мармарошский в Закарпатской области заблудился 25-летний турист со Львова. Его поиски продолжались более суток.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 18 января по всей территории осадки не ожидаются. Днем в Украине прогнозируются сильные морозы до -16 градусов, а ночью в нескольких регионах температура воздуха опустится до -22.

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