Без осадков и морозы: прогноз погоды на понедельник

Фото: зима в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня, 18 января, по всей территории осадки не ожидаются. Днем в Украине прогнозируются сильные морозы до -16 градусов, а ночью в нескольких регионах температура воздуха опустится до -22.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет от -6 до -15, а ночью от -15 до -21.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -12 до -16, а ночью от -18 до -22 градусов.

В восточных и южных регионах столбики термометров днем покажут -9 -11 градусов, а ночью их показатели будут в пределах -12 -18.

В Крыму днем температура будет -6 -8 градусов. А ночью ожидается -9 -11.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -13 до -15, а ночью от -17 до -19.

Как писало РБК-Украина, холодная погода в Украине с ночными морозами продержится до середины следующей недели. Однако уже с 21 января ожидается существенное потепление.

Напомним, 17 января на западе Украины шел снег. Ночью в нескольких регионах температура воздуха опускалась до -24.