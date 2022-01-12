В Карпатах ударили сильные морозы. Температура воздуха опустилась до -19 градусов

В среду, 12 января, в Карпатах зафиксировали низкую температуру. Столбики термометров опустились до 19 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По состоянию на 10:30 такую температуру воздуха зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский. Там стоит ясная, но ветренная погода.
"Ветер северо-восточный, 12 м/с. Температура воздуха -19 градусов", - говорится в сообщении.
На остальной территории Украины температура воздуха 12 января колебается от -2 до -15 градусов. Осадков практически нет.
Напомним, 12 января в Украине формирует погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.