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У Карпатах вдарили сильні морози. Температура повітря опустилася до -19 градусів

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 12 січня, у Карпатах зафіксували низьку температуру. Стовпчики термометрів опустилися до 19 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на 10:30 таку температуру повітря зафіксували на горі Піп Іван Чорногорський. Там стоїть ясна, але вітряна погода.

"Вітер північно-східний, 12 м/с. Температура повітря -19 градусів", - йдеться у повідомленні.

На решті території України температура повітря 12 січня коливається від -2 до -15 градусів. Опадів практично немає.

Нагадаємо, 12 січня в Україні формує погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий вітер, а також мороз до -18.

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