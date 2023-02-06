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Мороз, вітер та місцями сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна , Понеділок 06 лютого 2023 07:00
Мороз, вітер та місцями сніг: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні очікується морозна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 6 лютого, по всій Україні очікується невеликий сніг та мороз. Українців попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в усіх областях можливий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні України можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть від нуля до -5 градусів. Вночі температура опуститься до -3 -8 градусів.

У Карпатах очікується сніг, температура вдень -5 -10, а вночі до -16 градусів.

Мороз, вітер та місцями сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно, місцями сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вдень від -1 до -3 градусів, а вночі до -6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця зими.

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