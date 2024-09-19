У Карпатах температура різко впала: що відбувається

У високогір'ї Карпат різко похолодало до 0 градусів. На опублікованих фото видно, що вершина гори оповита туманом.

"Станом на 08:30 19 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ. Вітер північний, північно-східний 15-17 м/с., температура повітря 0°С", - повідомили рятувальники.

У попередні дні на горі Піп Іван фіксувалася температура повітря +4 градуси.

Про похолодання у Карпатах попереджала синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що до кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода.

"Без дощів та заморозків, хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого "мінуса", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Погода на горі Піп Іван 19 вересня 2024 року (facebook.com/chornogora.rescue112)

До слова, 19 вересня 2023 року температура повітря на горі Піп Іван Чорногорській була +6 градусів. Проте 2022 року перший осінній сніг випав на вершині гори Піп Іван у Карпатах 18 вересня. Тоді температура повітря знизилася до -1°С.

Гора Піп Іван Чорногірський одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028 м), яка знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори розташована колишня польська астрономо-метеорологічна обсерваторія.