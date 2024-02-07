У Карпатах стався землетрус

За даними центру, землетрус стався близько 6 ранку, його епіцентр розташовувався у 12 кілометрах на схід від міста Яремче Івано-Франківської області. Глибина склала 4 кілометри, а магнітуда - 2,6 за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Карта: Головний центр спеціального контролю (gcsk.gov.ua)

Нагадаємо, всередині січня у Румунії стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Його епіцентр розташовувався у зоні Вранча за 130 кілометрів від кордону України.

У жовтні минулого року в східній частині Словаччини стався землетрус, який відчули жителі західних областей України.

У вересні в Закарпатській області зафіксували землетрус біля кордону з Румунією. Його сила також була невідчутною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.