У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван вдарили морози до -8, вершини гір вкриті снігом

На вершині гори Піп Іван Чорногірський, що в Карпатах, сьогодні зранку зафіксували морози до -8°С та сніговий покрив.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії Василя Фіцака.
За даними рятувальників, станом на 8:00 ранку 15 жовтня на горі було ясно, вітер західний - 4 м/с, температура повітря становила -8°С.
Працівник обсерваторії на горі Піп Іван, Василь Фіцак, зазначив, що ранок у горах "зимовий", а Чорногора "в сніговому вбранні". Він також опублікував відео, на якому видно засніжені вершини гірського масиву та ясне небо над Карпатами.
Водночас, за прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 15 жовтня в області очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вночі - сильні заморозки 0-5° морозу, вдень температура повітря становитиме 7-12° тепла, у високогір’ї - від 0 до +6°.
Також синоптики попереджають про туман у нічний та ранковий час із видимістю 600-900 метрів.
Нагадаємо, гора Піп Іван (2028 м) - одна з найвищих вершин українських Карпат, на якій розташована відновлена обсерваторія "Білий слон". Восени тут часто фіксують перший сніг та різке зниження температури. Цьогоріч на горі зафіксували зимову погоду вже 29 вересня.
РБК-Україна раніше писало, що 15 жовтня в Україні очікується прохолодна осіння погода з температурою вдень до +11°, місцями на півдні та Закарпатті - до +15°. Вночі можливі заморозки до 0°. Дощі пройдуть переважно на півночі, у більшості областей - без опадів, подекуди тумани.