У Карпатах врятували заблукалих туристів

Фото: врятований турист (dsns.gov.ua)

Туристи не постраждали

У горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох туристів, які вчора майже одночасно заблукали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, рятувальники знайшли двох туристів, що заблукали на горі Драгобрат під час катання на лижах. Під час пошуків до рятувальників вийшла 40-річна туристка, яка також втратила орієнтири через погану видимість.

Крім того, ще один турист повідомив, що втратив орієнтири, однак знайшов точку порятунку та перебуває біля неї.

Зазначається, що всіх заблукалих туристів було доставлено до місць тимчасового проживання. Обморожень чи переохолоджень жоден турист не зазнав.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 лютого, у Карпатах в районі полонини Драгобрат гірські рятувальники знайшли 5 заблукалих туристів. Туристи заблукали під час проходження туристичними маршрутами.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у горах Закарпатської області можливе сходження снігових лавин. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки в Карпатах. Рятувальники рекомендують туристам утриматися від виходу в гори.

Крім того, у Грузії після сходження снігової лавини на горі Тетнульді зник безвісти український турист. В районі сходження лавини виявилися четверо туристів з Чехії та турист з України, місце перебування останнього наразі невідомо.