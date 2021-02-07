В Карпатах спасатели нашли заблудившегося туриста

Спасатели ГСЧС разыскали заблудившегося туриста в Карпатах. Также оказали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

6 февраля в Службу спасения поступило сообщение, что в районе долины Драгобрат Раховского района, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из города Берегово Закарпатской области.

На поиски 24-летнего парня в горы отправились 6 специалистов Раховского горной поисково-спасательной группы, которые нашли заблудившегося в удовлетворительном состоянии в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса "Драгобрат"" и сопроводили его в безопасное место.

В это же время другие специалисты ГСЧС с Воловецкой горной поисково-спасательной группы оказывали первую доврачебную помощь 27-летнему львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.

"Уважаемые туристы, напоминаем вам, что даже во время отдыха не надо забывать о правилах безопасности. Будьте ответственными, но не переоценивайте свои силы во время катания на лыжах и сноубордах", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, 20 января в с. Пилипец во время катания на лыжах на горе Гемба мужчина съехал с трассы и потерял ориентир. Некоторое время с ним не было связи.

Также в январе в Карпатах более суток искали заблудившегося туриста. Его нашли волонтеры, которые помогали спасателям в поисковой операции. Поиски туриста осложнялись непогодой.