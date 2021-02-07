У Карпатах рятувальники знайшли туриста, який заблукав

Рятувальники ДСНС розшукали заблукалого туриста в Карпатах. Також надали першу долікарську допомогу львів'янину, який травмував коліно.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Закарпатській області.

6 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в районі полонини Драгобрат Рахівського району під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав турист з міста Берегово Закарпатської області.

На пошуки 24-річного хлопця в гори вирушили 6 фахівців Рахівського гірської пошуково-рятувальної групи, які знайшли заблукалого в задовільному стані в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу "Драгобрат"" та супроводили його в безпечне місце.

Водночас інші фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надавали першу долікарську допомогу 27-річному львів'янину, який травмував коліно під час катання на лижах.

"Шановні туристи, нагадуємо вам, що навіть під час відпочинку не треба забувати про правила безпеки. Будьте відповідальними, але не переоцінюйте свої сили під час катання на лижах і сноубордах", - відзначають в ДСНС.

Нагадаємо, 20 січня в с. Пилипець під час катання на лижах на горі Гемба чоловік з'їхав з траси і втратив орієнтир. Деякий час з ним не було зв'язку.

Також у січні в Карпатах понад добу шукали заблукалого туриста. Його знайшли волонтери, які допомагали рятувальникам в пошуковій операції. Пошуки туриста ускладнювалися негодою.