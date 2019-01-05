У Карпатах рятувальники знайшли двох туристів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туристи втратили орієнтування

Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) знайшли двох туристів, що втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що до пошуково-рятувального відділення на горі Піп Іван надійшов дзвінок від двох туристів з Києва, що вони втратили орієнтування.

"Для проведення пошуково-рятувальних робіт вирушили 2 рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення та 5 рятувальників Верховинського пошуково-рятувального відділення на 1 одиниці техніки", - розповіли в ДСНС.

Рятувальникам вдалось знайти заблукалих туристів у задовільному стані та супроводили їх до обсерваторії на горі Піп Іван для обігріву й подальшої ночівлі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Карпатах на перевалі злетів у кювет туристичний автобус. За словами пасажирів, дорога була дуже слизькою та небезпечною, а водій - перевищив швидкість й рухався на "лисій" гумі.