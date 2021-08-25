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В Карпатах спасатели эвакуировали травмированную туристку

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Ивано-Франковск, Среда 25 августа 2021 21:41
В Карпатах спасатели эвакуировали травмированную туристку Фото: на Прикарпатье спасатели помогли туристке, которая травмировалась в горах (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ивано-Франковской области спасатели спустили с горы Хомяк туристку из Луцка. При восхождении она получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что после поступления сообщения о том, что при восхождении на гору Хомяк туристка из Луцка травмировала ногу, на место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного подразделения.

"В 17:50 они прибыли на место и оказались пострадавшей доврачебную помощь", - указали в ГСЧС.

Пострадавшую доставили к подножию горы возле села Поляниця. При этом спасатели несли женщину на специальных носилках.

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Ивано-Франковск ГСЧС
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