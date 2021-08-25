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У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку

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Івано-Франківськ, Середа 25 серпня 2021 21:41
У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку Фото: на Прикарпатті рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася в горах (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Івано-Франківській області рятувальники спустили з гори Хом'як туристку з Луцька. При сходженні вона отримала травму ноги і не могла самостійно пересуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Відзначається, що після надходження повідомлення про те, що при сходженні на гору Хом'як туристка з Луцька травмувала ногу, на місце висунулися співробітники пошуково-рятувального підрозділу.

"О 17:50 вони прибули на місце і виявилися постраждалою долікарську допомогу", - вказали в ДСНС.

Постраждалу доставили до підніжжя гори біля села Поляниця. При цьому рятувальники несли жінку на спеціальних ношах.

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Івано-Франківськ ДСНС
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