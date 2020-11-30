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В Карпатах создадут новый национальный природный парк

Автор: Дмитрий Левицкий

На территории Карпатских гор создадут новый национальный природный парк, который получил название "Королевские Бескиды". Соответствующий указ 30 ноября подписал президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает Офис президента.

Природный парк будет создан во Львовской области на почти 9 тысячах гектаров коммунальных земель, которые подчинены Старосамборскому дочернему лесохозяйственному предприятию "Галсельлес".

Теперь Кабинет министров должен обеспечить утверждение в течение шести месяцев положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды". Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год средства для функционирования нацпарка.

"Документ направлен на сохранение, воспроизводство, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность", - пояснили в ОП.

Напомним, в январе 2019 года Кабмин одобрил создание национального природного парка "Каменская Сечь". Нацпарк создали на территории Херсонской области.

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