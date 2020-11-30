ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Карпатах створять новий національний природний парк

Автор: Дмитро Левицький

На території Карпатських гір створять новий національний природний парк, який отримав назву "Королівські Бескиди". Відповідний указ 30 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.

Популярні новини

Про це повідомляє Офіс президента.

Природний парк буде створено у Львівській області на майже 9 тисячах гектарів комунальних земель, які підпорядковані Старосамбірському дочірньому лісогосподарському підприємству "Галсільліс".

Тепер Кабінет міністрів має забезпечити затвердження протягом шести місяців положення про національний природний парк "Королівські Бескиди". Також уряд має передбачити у державному бюджеті на 2021 рік кошти для функціонування нацпарку.

"Документ спрямований на збереження, відтворення, ефективне використання природних комплексів Українських Карпат, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність", - пояснили в ОП.

Нагадаємо, у січні 2019 року Кабмін схвалив створення національного природного парку "Кам'янська Січ". Нацпарк створили на території Херсонської області.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийЛьвовская областьпарк